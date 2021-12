Amici 21: duro provvedimento disciplinare per i ragazzi della scuola, la decisione di Rudy Zerbi

Gossip TV

Rudy Zerbi durissimo con LDA ad Amici: "Mi sento umiliato".

Nuovo provvedimento disciplinare per i ragazzi della scuola di Amici. Il comportamento scorretto e irrispettoso assunto dagli allievi ha portato i professori a prendere una dura decisione: LDA pulirà la casetta per tutta la settimana, mentre Mattia e Christian non potranno usare internet sul cellulare. Cosa decideranno di fare gli altri coach?

provvedimento disciplinare per i ragazzi di Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, Maria De Filippi ha convocato tutti gli allievi e i professori della scuola in studio per mostrargli le pessime condizioni igieniche della casetta. A finire al centro dell'attenzione sono state in particolare la stanza dei cantanti LDA, Alex e Albe e quella dei ballerini Mattia, Christian e Dario.

Il filmato in questione ha spiazzato i professori di Amici e provocato la dura reazione di Rudy Zerbi che, rivolgendosi a LDA, ha deciso di prendere una decisione: "Per me questa cosa è un dolore, è un inca***tura forte. Mi fa sentire veramente umiliato e se mi sento umiliato io non so tu come dovresti sentirti [...] Tu da oggi per tutta la settimana pulisci la casa per tutti finché non avrai capito il significato di quello che avete qui dentro. Vedere quelle immagini è uno schifo".

"A me dispiace perché il casino che vedete non sono cose mie. Riconosco però che, essendo anche la camera mia, dovevo insistere sull'ordine. Chiedo scusa" ha prontamente replicato Luca cercando di giustificarsi. Un discorso condiviso anche da Alex che, senza nominarlo, ha addossato le colpe del disordine ad Albe. Anche la maestra Celentano ha rimproverato gli allievi rivelando di essere stanca dei continui richiami: "Siete dei ragazzini viziati".

