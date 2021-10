Amici 21, Deddy fa il tifo per Alex: ''È incredibile''

Gossip TV

Deddy confessa di fare il tifo per Alessandro Rina, cantante della ventunesima edizione di Amici.

Deddy sta conoscendo un successo sensazionale dopo l’avventura ad Amici e ha le idee chiare sul cantante che, tra i concorrenti della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi, potrebbe seguire le sue orme.

Amici 21, Deddy sostiene Alex

Grazie alla sua partecipazione ad Amici, Deddy si è affermato tra i cantanti italiani più amati dai giovani, felice per il successo che sta riscuotendo il suo nuovo album ‘Il cielo contromano su Giove’. L’ex allievo della scuola più famosa d’Italia ha concesso un’intervista a Whoopsee, parlando della classe della nuova edizione ed esprimendo la sua preferenza per Alessandro Rina che tanti vedono come il suo erede. “Spero che faccia anche di più! Mi piace un sacco. ‘Sogni al cielo’ a me piace tanto. È una canzone incredibile secondo me”, ha ammesso Deddy.

Leggi anche Amici 21, Carola Puddu rifiutata da Luigi Strangis

L’ex allievo di Rudy Zerbi ha parlato anche del cambiamento subito dopo la fine del programma di Maria De Filippi, confessando: “Come persona non sono cambiato per niente. L’unica differenza è che le mie paure, fragilità e emozioni ce l’ho ancora solo che adesso le uso, magari se c’è la canzone in cui serve essere deboli, perché non mettere le proprie debolezze”. Attualmente, nonostante i rumors sul ritorno di fiamma con Rosa Di Grazia, Deddy è single e si dedica con anima e corpo alla sua carriera.

Nonostante questo, il cantante ha ammesso di credere nell’amore e di trovarlo un aspetto fondamentale della vita. “Per me è fondamentale. Credo sia importante in generale, l’amore di un genitore, di un amico. E’ l’amore che ci rende vivi secondo me. Noi viviamo di amore quindi per me è un’importanza elevatissima”, ha dichiarato Deddy.

Scopri le ultime news su Amici.