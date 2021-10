Amici 21, Carola Puddu su Luigi Strangis: "Non era nei miei piani. Lui mi intriga, ma..."

Gossip TV

I dubbi della ballerina Carola sul rapporto nato ad Amici con il cantante Luigi.

Flirt in corso tra Carola Puddu e Luigi Strangis? A far luce sulla situazione è la ballerina di danza classica che, parlando con Tommaso e Flava, ha rivelato tutti i suoi dubbi circa il rapporto nato nella scuola di Amici 21 con il cantante.

Flirt in corso ad Amici tra Carola e Luigi?

Nella scuola della ventunesima edizione di Amici sono nate già le prime coppie? Stando alle parole di Maria De Filippi sembrerebbe che sia nata una bella complicità tra la ballerina Carola e il cantante Luigi. Complicità che ha incuriosito tutti, compresi i professori Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

A far luce sulla situazione è Carola che, nel daytime di ieri di Amici, ha rivelato di essere seriamente in difficolta all'idea di iniziare una storia d'amore nella scuola con Luigi. "Sono un po’ scossa da questa puntata, cosa c’è non lo so neanche io. Ogni volta che si parla di questa cosa il mio cervello va in fumo, perché il mio cervello è occupato da una sola cosa, la danza. Le poche relazioni che ho avuto per colpa della danza sono finite male, e se dovesse esserci qualcosa finirà male anche questa, te lo dico io" ha confessato la ballerina a Tommaso e Flaza.

"Lui ha un modo di essere che mi intriga ma che non mi attrae, ma non vuol dire che non mi piace, devo parlare con lui" ha aggiunto Carola "E’ troppo precoce questo hype, io devo pensare ai tendù, non era nei miei piani". Dopo aver ascoltato le parole della ballerina, Flaza è intervenuta affermando: "Per l’amore c’è sempre tempo, non ti disperare!".

