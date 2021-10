Amici 21, Carola Puddu prende le distanze da Luigi Strangis: "Non ho bisogno di nessuno", la reazione di Albe

Gossip TV

Lo sfogo di Carola nella casetta di Amici.

Continua il tira e molla tra Carola Puddu e Luigi Strangis. È evidente che tra i due allievi della ventunesima edizione di Amici è nato un rapporto davvero speciale anche se l'allieva di Alessandra Celentano fatica ad ammetterlo e cerca spesso di allontanare il cantante.

Carola allontana Luigi ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Luigi ha rivelato al suo amico Albe di esserci rimasto male per il comportamento assunto da Carola nei suoi confronti: "Le ho detto: ‘Se non ci fossi io qua che faresti?'. Lei mi ha risposto: ‘Sto bene anche senza di te'". Subito dopo il cantante ha raggiunto la ballerina in camera da letto che piangeva al buio da sola.

"Non dirmelo più che ho bisogno di te, non ho bisogno di nessuno, davvero" ha dichiarato Carola con la voce rotta dal pianto "Bisogno significa essere dipendente da qualcuno…". "Era una battuta, ma anche se avessi bisogno di qualcuno non ci sarebbe nulla di male [...] Secondo me ti stai nascondendo, ti credi più forte di quello che sei. Dovresti capire che è umano e che non c'è nulla di male. Affezionarsi a qualcuno e poi averne bisogno, non significa che poi tu da sola non riesci a fare le cose" ha replicato Luigi cercando di farla ragionare.

Luigi ha poi lasciato la camera e Albe ne ha approfittato per parlare con Carola: "Ma io non capisco una cosa: con Luigi è davvero solo amicizia? Perché io ci vedo di più. Non riesco proprio a vedere solo amicizia. Lui è come me e certe battute non le fa solo ad un'amica". "Non so se un giorno si potrà…ma a me va bene anche così, perché mi sta dando tanto aiuto. È complesso" ha concluso la ballerina.

