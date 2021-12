Amici 21, Carola Puddu disperata: "C'è un grosso problema", ecco cosa è successo

Gossip TV

Il duro sfogo di Carola ad Amici.

Momento difficile ad Amici per Carola Puddu. La ballerina è arrivata ultima nella gara di ballo giudicata da Nancy Berti ed è scoppiata a piangere disperata rivelando la sua più grande paura: aver deluso la maestra Alessandra Celentano.

La crisi di Carola Puddu ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Carola è andata letteralmente in crisi. Il motivo? La classifica di ballo stilata da Nancy Berti in cui l'allieva della maestra Celentano è arrivata ultima. "Devo ancora lavorarci perché evidentemente c’è un grosso problema. E’ frustrante perché ogni volta che faccio un passo avanti poi ne faccio due indietro" ha confessato la ballerina.

"La maestra adesso si stanca di me, me l’aveva detto l’altra volta" ha aggiunto Carola con la voce rotta dal pianto. Per la ballerina di Amici, che ha preso 4 come voto, è stato un duro colpo in quanto non è la prima volta che arriva ultima nelle gare interne della scuola.

Il risultato della classifica ha destabilizzato Carola che ha rivelato a Maria De Filippi di aver paura della reazione di Alessandra: "Mi sembra di aver fatto lo stesso errore dell’altro compito. E’ sempre la stessa cosa". Come reagirà l'insegnante di danza classica? Staremo a vedere.

