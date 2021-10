Amici 21, caos in Casetta: arriva un provvedimento disciplinare per gli allievi

Gossip TV

Nella scuola di Amici 21 arriva un duro provvedimento disciplinare per quattro allievi.

Guai in vista per i ragazzi della ventunesima edizione di Amici. Dopo aver convocato tutti davanti alla tv per mostrargli le immagini delle condizioni igieniche della Casetta, la produzione del talent show di Maria De Filippi ha deciso di prendere un duro provvedimento disciplinare.

Caos nella Casetta di Amici 21

Visto il disordine e sporcizia nella Casa, la produzione di Amici 21 ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare mandando direttamente in sfida due ballerini e due cantanti a sorteggio. Una decisione che ha provocato la dura reazione di alcuni ragazzi del talent show di Canale 5.

"Secondo me se qualcuno vuole prendersi la responsabilità secondo me ci sta, a me farebbe davvero piacere e farebbe la differenza" ha dichiarato Nicol Castagna visibilmente infastidita dalla situazione "Facciamo un giro di coscienza, io non accuserò mai nessuno e se ne nessuno parlerà prenderò la mia sfida e non importa, però io spero vivamente che nel caso in cui dovesse uscire una persona che sappiamo benissimo che non è responsabile, spero davvero che qualcuno si alzi e dica qualcosa, altrimenti è grave".

Leggi anche I dubbi di Carola su Luigi

Le parole di Nicol hanno poi dato vita a un acceso confronto tra i ragazzi, che alla fine hanno fatto una proposta alla produzione di Amici: proporre loro i nomi dei candidati per le sfide. "In realtà la cosa giusta sarebbe che chi non fa niente parli, non è giusto fare noi i nomi, dovrebbero uscire le persone che non fanno un ca**o, io voglio anche rendermi conto di con chi vivo, se hanno le palle di dire la verità" ha aggiunto la cantante. La produzione accoglierà la proposta degli allievi? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.