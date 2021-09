Amici 21, Arisa scrive una Lettera a Maria De Filippi dopo l’addio al programma

Gossip TV

In occasione della prima puntata della ventunesima edizione di Amici, Arisa scrive una lettera ai colleghi e a Maria De Filippi.

La ventunesima edizione di Amici è iniziata con il botto, grazie all’entusiasmo dimostrato dai fan del talent show di Maria De Filippi, che sono rimasti con gli occhi incollati allo schermo durante la prima assegnazione dei banchi. In occasione della prima puntata del programma, in onda su Canale5 straordinariamente di domenica, Arisa ha deciso di scrivere una lettera alla presentatrice e ai suoi ex colleghi, dopo aver detto addio al banco dei professori di canto.

Amici 21, Arisa rompe il silenzio dopo l’addio al programma

Arisa è un’assenza che pesa e i fan di Amici sono rimasti delusi nello scoprire che la cantante ha detto addio al talent show di Maria De Filippi. La cantante, stando alle indiscrezioni, avrebbe tirato troppo la corda non essendo certa di potersi impegnare nuovamente in qualità di professoressa, per poi essere soppiantata da Lorella Cuccarini. Ieri, domenica 19 settembre 2021, è andata in onda su Canale5 la prima puntata della ventunesima edizione di Amici, e sono iniziate le assegnazioni dei banchi di canto e ballo. Non mancano le perplessità e qualche scontro, ma la stagione è lunga e siamo certi che sarà ricca di piacevoli colpi di scena per i giovani talenti. In occasione del debutto della nuova stagione, Arisa ha deciso di scrivere una lettera ai suoi ex colleghi e alla De Filippi, che ha poi pubblicato su Instagram.

“Buongiorno a tutti, oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista - ha scritto Arisa - È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. Spero di vedere Elisabetta tra i banchi, come avevamo concordato “con me o senza di me tu ci sarai” e poi… Auguro a tutto lo staff, dagli autori ai ballerini, all’ufficio stampa, ai prof di canto, ai tecnici, ai macchinisti, al regista, alla sartoria, alle signore dei camerini, agli autisti, di lavorare in serenità e di divertirsi, sono tutte persone straordinarie ed è anche merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato".

"Mi mancherà tutto quanto… ma “il mio mestiere è vivere la vita”, voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, di imparare ciò che mi manca, di diventare migliore. C’è ancora tanto da fare, da cantare, il mondo è gigante, il tempo passa, la vita è una… Grazie infinite Maria, spero di rincontrarti presto per ringraziarti ancora e ancora e ancora… Un grande abbraccio a tutti, che sia una super mega magica edizione, ancora più super dell’anno scorso”, queste le bellissime parole della cantante, che ha messo in chiaro così di non covare alcun rancore nei confronti della De Filippi, come invece ipotizzato dai più maliziosi.

