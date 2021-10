Amici 21, Anticipazioni: due nuove maglie sospese, ospite in studio Gaia Gozzi

Gossip TV

Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 21.

Ieri, giovedì 7 ottobre 2021, è stata registrata una nuova puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione. Ospite d'eccezione in studio la cantante ed ex allieva della scuola Gaia Gozzi, che ha presentato il suo nuovo inedito Nuvole di zanzare.

Amici 21: le anticipazioni della nuova registrazione

La nuova registrazione di Amici 21 inizia con la sfida tra Mattia Zenzola e Claudia. Ad avere la meglio è l'allievo di Raimondo Todaro. Anche Christian vince la sua sfida. Inder canta Ho la gola secca convincendo Anna Pettinelli. Maria manda poi in onda un filmato in cui il cantante non rispetta le regole della scuola così la coach decide di sospendergli la maglia.

Stando alle anticipazioni del sito quellochetuttivoglionosapere, la stessa sorte è toccata a Flaza. La cantante si esibisce con Ti scatterò una foto di Tiziano Ferro, ma quando Lorella Cuccarini viene a conoscenza del comportamento irrispettoso della ragazza decide di sospenderle la maglia. Si esibiscono poi Matt, Rea, Carola Puddu e poi si passa alla sfida di Luigi. Ad avere la meglio è proprio quest'ultimo.

Spazio poi alle esibizioni di Mattia, Dario, Albe, Elisabetta, Nicol e Tommaso. L'esibizione di Elisabetta non convince la Cuccarini, che decide di mandarla insfida con una ragazza di nome Alessandra. LDA vince la sua sfida. Ricordiamo che la prossima puntata di Amici 21 andrà in onda lunedi 11 ottobre al posto di Uomini e Donne.

