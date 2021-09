Amici 21, anticipazioni della prima puntata domenica 21 settembre: tanti ospiti e l'omaggio a Mike Bird

Gossip TV

Primo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi.

Oggi, mercoledì 15 settembre 2021, è stata registrata la prima puntata della ventunesima edizione di Amici che andrà in onda domenica 19 settembre. Il talent show di Maria De Filippi si sposterà eccezionalmente di dom enica per due settimane in attesa del primo appuntamento con 'Scene da un matrimonio'.

Come svelato dalle anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, la puntata sarà ricca di ospiti ed ex allievi nella scuola. Dietro ogni banco ci sarà un personaggio famoso. Tra gli ex allievi, ci saranno Aka7even, Deddy, Alessandro e la vincitrice della scorsa edizione. Giulia Stabile. E ancora: Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova, ​Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Linus e Filippo Magnini.

I professori sceglieranno gli allievi con il meccanismo delle leve. I banchi della nuova edizione sono quattordici ma al momento pare ne siano stati assegnati solo dodici. Confermato l'arrivo di Raimondo Todaro come professore di ballo e Lorella Cuccarini che, come già svelato, quest'anno sarà insegnante nella categoria del canto. Tra i nuovi allievi di Amici c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D'Alessio, il cui nome arte è LDA. Il cantante è stato scelto dalla Cuccarini. E ancora: Rudy Zerby ha scelto un ragazzo di nome Alex, Alessandra Celentano una ballerina di nome Carola. Todaro, al debutto della sua avventura nel talent, ha scelto Serena nella categoria della danza, mentre Anna Pettinelli ha scelto altri due ragazzi, Inder e Cristian.

Nel primo appuntamento con l'undicesima edizione, autori e conduttrice hanno scelto di omaggiare l'ex cantante della scuola Michele Merlo, scomparso tragicamente nel giugno scorso. I ballerini professionisti lo ricorderanno con una coreografia.

Il primo appuntamento con la ventunesima edizione di Amici, ci aspetta domenica 19 settembre alle 14 su Canale 5.