Amici 21, Anna Pettinelli spedisce Flaza in sfida: ''È trasparente, non colpisce''

Flaza spedita in sfida da Anna Pettinelli. Ecco la reazione dell’allieva di Amici.

Inizia in salita il percorso di Flaza nella ventunesima edizione di Amici. La cantante è finita nella scuderia di Lorella Cuccarini ma, come da regolamento, può essere mandata in sfida anche dal resto del corpo docente. Persuasa di aver trovato un talento ben più valido di Flaza, Anna Pettinelli la spedisce in sfida e scrive una lettera decisamente scoraggiante.

Amici, Anna Pettinelli demolisce Flaza (VIDEO)

La ventunesima edizione di Amici ha riservato delle novità scottanti per gli alunni della scuola più famosa d’Italia. Torna la felpa azzurra e con essa la possibilità di mettere in discussione i concorrenti del talent show di Canale5, che dovranno quotidianamente dimostrare di meritare un posto nel cast. Anna Pettinelli, che ha discusso con Ruby Zerby per LDA, non sembra apprezzare la presenza di Flaza nel cast, in disaccordo con la collega Lorella Cuccarini che, invece, vede nella giovane cantante del potenziale.

Così, la Pettinelli ha deciso di mandare in sfida Flaza contro Gea, una cantante che trova decisamente più talentosa. A comunicare la scelta della professoressa di canto è stata Maria De Filippi, che ha radunato gli allievi di Amici e ha letto la lettera che la Pettinelli ha scritto per la cantante. “Flaza è carina ma non sa di niente. È trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare. Cosa che con lei non succede: sembra Alice nel Paese delle Meraviglie. È spaesata, e se non trova il suo posto in un luogo protetto come Amici in una classe di venti persone, come pensa di trovarlo nel mondo della musica? Flaza è liscia e a me piace l’acqua gassata".

"Non riesce mai a catturare la mia attenzione […] È per questo motivo che mando in sfida Flaza contro Gea, convinta che questa ragazza abbia le caratteristiche per farsi notare. Quelle stesse caratteristiche che Flaza non ha”, questo il contenuto della missiva. Flaza ha reagito bene alla notizia, dichiarando che si sarebbe aspettata di finire in sfida e chiedendo ai suoi compagni di non consolarla inutilmente.

