Amici 21, Anna Pettinelli: minacce di morte dai fan di un allievo

Anna Pettinelli racconta di aver ricevuto minacce di morte da parte dei fan di un cantante di Amici.

Brutto episodio raccontato da Anna Pettinelli, una delle professoresse più chiacchierate della ventunesima edizione di Amici. Ospite de La Vita in Diretta, Pettinelli ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte da parte dei fan di un cantante del talent show di Maria De Filippi.

Amici 21, minacce di morte per Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è una delle professoresse più discusse della ventunesima edizione di Amici e si trova ad affrontare una realtà difficile, dal momento che alcuni fan non riescono a scindere lo spettacolo dalla vita vera. La docente di canto, infatti, ha raccontato a La Vita in Diretta di aver ricevuto pesanti minacce di morte da parte dei sostenitori di un cantante del talent show di Canale5. Un fatto gravissimo, accaduto dopo che Anna ha dato un voto molto basso ad un cantante della scuola più spiata d’Italia.

Pettinelli non ha voluto fare il nome del ragazzo, che è inconsapevole dell’operato dei proprio fan, ma tutti gli indizi fanno pensare che si tratti di LDA. La professoressa, infatti, ha assegnato un sono zero al figlio di Gigi D’Alessio, che è scoppiato in lacrime dando pugni al muro dopo la puntata. Il voto assegnato da Anna ha fatto storcere il naso un po’ a tutti dal momento che, per quanto il gusto personale rimanga indiscutibile, dovrebbe esserlo anche il giudizio oggettivo di un allievo che non merita uno zero in pagella.

Mentre Maria De Filippi ha chiesto scusa per la sfuriata contro LDA e Albe, Pettinelli è alle prese con minacce assurde e violente che, va detto, fanno perdere il senso del talent show di Canale5.

