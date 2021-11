Amici 21, Anna Pettinelli manda in sfida ancora LDA che sbotta: "Non ne posso più, mi vuole fuori a tutti i costi"

Gossip TV

LDA stanco del comportamento assunto dalla prof. Pettinelli nei suoi confronti.

Non c'è pace per LDA ad Amici. Il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi è stato messo in sfida, per la seconda volta consecutiva, dalla professoressa Anna Pettinelli. Un gesto che non è per niente piaciuto al ragazzo che si è lasciato andare a un duro sfogo in casetta.

Lo sfogo di LDA

Nel daytime di ieri di Amici 21, LDA ha ricevuto una nuova busta rossa da parte della Pettinelli, che sembra determinata a sostituirlo con qualcuno che ritiene più talentuoso come il nuovo sfidante Niccolò: "Dal punto di vista della scrittura è ancora all'asilo. [...] La sagra della banalità, è ora di cambiare e per questo ho deciso di mettere nuovamente in sfida LDA".

Interpellato da Maria De Filippi circa il comportamento di Anna, Luca D'Alessio è sbottato: "Non ne posso più, la prossima volta vengo io in puntata con la felpa rossa con scritto ‘sfida’. Tutte le volte. In questo momento, io sono senza parole. Mi vuole fuori a tutti i costi. Basta, ho il letto pieno di buste rosse della Pettinelli, cioè due sfide di fila".

Leggi anche La dichiarazione d'amore di Serena ad Albe

"Cosa posso fare? So gia che andrò sempre in sfida. Emotivamente è una cosa che mi distrugge" ha aggiunto l'allievo di Zerbi visibilmente deluso. A cercare di consolare LDA, ci hanno pensato i suoi compagni di scuola. "Questa sfida mi sembra fatta per dispetto" ha dichiarato Albe, il cantante della squadra della Pettinelli.

Scopri le ultime news su Amici.