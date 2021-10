Amici 21, Anna Pettinelli durissima con Rea: "È ridondante ed esagerata"

Gossip TV

Anna Pettinelli critica Rea e poi la manda in sfida.

Rea è finita nel mirino di Anna Pettinelli. Nel daytime di ieri di Amici 21, la cantante e allieva di Rudy Zerbi ha ricevuto una busta rossa da parte dell'insengnate di canto, che l'ha duramente criticata per il suo modo di cantare.

Anna Pettinelli manda in sfida Rea

Anna Pettinelli ha deciso di mandare in sfida Rea. Molto forti e dure sono state le parole usate dall'insegnante di Amici nei confronti della giovane cantante: "La voce per un cantante è uno strumento e come tale deve essere usato [...] Rea usa il suo strumento vocale in maniera piatta. Usa prevalentemente note basse tutte uguali e il suo modo di cantare arriva sempre monotono, soporifero, pesante. Per me Rea è ridondante, barocca, esagerata. Insomma, lei certe volte non canta, ulula come un lupo alla luna".

Proprio per questi motivi, la Pettinelli ha deciso di mandare in sfida Rea con un giovane cantautore di nome Michele: "Ho visto ai casting un cantautore di 23 anni che mi ha davvero impressionato per la capacità di cantare e comporre. Si chiama Michele e lui sì che è un talento. Per questo ho deciso di mandare in sfida Michele con Rea". Interpellata da Maria De Filippi, l'allieva di Zerbi ha affermato: "Posso dimostrare anche altro, non credo di non avere le caratteristiche che ha citato la Pettinelli. Credo nelle mie potenzialità. Non ho paura, mi piacciono le sfide, penso di poterla vivere piuttosto bene".

Maria ha poi mostrato a Rea e a tutti i ragazzi della scuola di Amici il video di presentazione dello sfidante Michele, che ha cantato Photograph di Ed Sheeran. Dopo essere venuta a conoscenza dei brani assegnati dalla Prof. Pettinelli, però, la giovane cantante ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

