Amici 21: Anna Pettinelli caccia Inder dalla scuola, il cantante rompe il silenzio sui social dopo l'eliminazione

Inder lascia definitivamente la scuola di Amici 21.

Inder è stato costretto a lasciare definitivamente la scuola di Amici per volere di Anna Pettinelli. Una decisione inaspettata, quella presa dalla professoressa di canto, che ha spiazzato tutti gli allievi e alzato un vero e proprio polverone mediatico sui social.

Inder lascia Amici 21, scoppia la polemica sui social

Nel daytime di ieri di Amici, è arrivata una comunicazione importante per Inder. Dopo avergli sospeso la maglia per le ripetute violazioni del regolamento del programma, la Pettinelli ha deciso di cacciare il cantante dalla scuola: "Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e quanto io mi si sia sentita presa in giro da tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere, chiedevi scusa. Un’inutile finta, visto il comportamento delle ore successive. Anche il tuo rendimento è stato molto deludente negli ultimi sette giorni poiché per il brano assegnato ti sei speso il minimo indispensabile".

"Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse nella grande occasione che ti è stata data che non mi sentito di rappresentarti più come prof" ha aggiunto Anna comunicandogli ufficialmente la sua decisione di non volerlo più seguire "Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita di prima, con il rimpianto di non aver capito questa grande opportunità. Saluta i tuoi amici che rimangono in casa, sono questi i tuoi ultimi momenti, a meno che uno degli altri prof sia interessato a te e ti prenda nella sua squadra".

A poche ore dalla sua eliminazione, Inder è tornato su Instagram per ringaziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto: "Eccomi qua. Ora che posso finalmente farmi sentire voglio prendermi un attimo per ringraziarvi del supporto che mi avete dato e per avere creduto in me. [...] È stata una bellissima esperienza. I pezzi da farvi sentire sono pronti, sto solo aspettando il giorno giusto! Let’s go!". Sui social, però, si è alzato un polverone mediatico. Secondo molti, infatti, il cantante non meritava di essere eliminato, al contrario di Flaza che ha assunto nella scuola un comportamento molto più grave.

