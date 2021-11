Amici 21, Alex furioso con Serena: "Stai zitta!"

Gossip TV

Duro scontro nella casetta di Amici tra Alex e la ballerina Serena.

Scoppia la prima lite ad Amici 21. Dopo aver visto le crisi di LDA e di Guido Domenico, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito a un duro scontro in casetta tra Alex e la ballerina Serena Carella.

Nel daytime di ieri di Amici, Alex e Serena si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta in casetta. A far infuriare l'allievo di Lorella Cuccarini è stata la scelta della ballerina di Raimondo Todaro di non chiudere la porta d'ingresso della casetta dove vivono: "Continuate ad aprire la porta e io la chiudo, ti sto dicendo perché la sto chiudendo. Non voglio trovarmi senza voce".

Alex ha poi continuato a inveire contro Serena, che gli ha risposto a tono: "Stanotte io ho dormito con la puzza del cibo perché voi non aprite la porta. La prossima volta non mi parlare così, devi stare calmo, non ti alterare Alex che non è successo niente". Parole che hanno provocato una nuova reazione del cantante: "Serena stai zitta, stai zitta e basta!".

Dopo aver discusso con Alex, Serena si è poi sfogata in veranda con Carola e Sissi, che le hanno rivelato di aver trovato la reazione del cantante esagerata e fuori luogo. "Dice che ha 20 anni e poi viene a fare il bambino con me" ha dichiarato l'allieva di Todaro visibilmente alterata. I due allievi riusciranno a chiarirsi?

