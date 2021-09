Amici 21: Alessandra Celentano stuzzica Raimondo Todaro sui social, la reazione di Maria De Filippi

Gossip TV

La Celentano su Todaro: "Mi piacerebbe partecipasse ad Amici come professore".

Manca davvero poco alla nuova edizione di Amici. Nell'attesa, la maestra Alessandra Celentano ha fatto un appello a Maria De Filippi sui social chiedendole di assumere Raimondo Todaro come professore di ballo. Una richiesta che è stata prontamente condivisa sulla pagina ufficiale Instagram del talent show di Canale 5.

La richiesta inaspettata di Alessandra Celentano prima di Amici 21

La ventunesima edizione di Amici partirà eccezionalmente il prossimo 18 settembre 2021 su Canale 5. Tra i professori della categoria ballo ritroveremo la maestra Celentano che, nelle ultime ore, ha stuzzicato Todaro sui social e lanciato un appello alla De Filippi: "Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché 'la danza è una' e forse lo capirebbe Maria perché non prenderlo?".

Una richiesta davvero inaspettata a cui Maria ha deciso di replicare pubblicamente sui social. L'amatissima conduttrice del talent show ha infatti ricondiviso il post della Celentano sul profilo ufficiale Instagram di Amici. Cosa avrà voluto dire con questo gesto? E come reagirà Todaro?

Leggi anche Arisa lascia Amici e approda a Ballando con le Stelle?

Ricordiamo che l'ex ballerino professionista di Ballando con le stelle aveva smentito la sua partecipazione alla nuova edizione di Amici affermando: "Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Quello è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi". Cosa sarà cambiato negli ultimi giorni?

Scopri le ultime news su Amici.