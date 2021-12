Amici 21, Alessandra Celentano spiazza su Cosmary: "Sto pensando seriamente di fare una scommessa su di te"

Gossip TV

Nuovo confronto ad Amici tra la maestra Celentano e la ballerina Cosmary.

Nuovo confronto nella scuola di Amici tra Alessandra Celentano e Cosmary Fasanelli. La maestra di danza classica, che ha subito rivelato di non apprezzarla a livello artistico, ha inaspettatamente deciso di dare una possibilità alla ballerina scelta da Garrison Rochelle decidendo di metterla alla prova.

La scommessa di Alessandra Celentano su Cosmary

Nel daytime di ieri di Amici 21, la maestra Celentano ha convocato in sala Cosmary per leggerle una lettera. Nella missiva in questione, l'insegnante della scuola ha rivelato alla ballerina di voler scommettere su di lei e, quindi, di volerle dare una possibilità: "Sto pensando seriamente di fare una scommessa con me stessa su di te".

"Ti ho ritrovato mio malgrado e di certo non sei un elemento che avrei scelto di mia volontà" ha aggiunto Alessandra "Ormai sei nella scuola e umanamente credo sia giusto darti una possibilità. Non so quanto potrai durare perché è chiaro che se troverò un elemento consono la sostituzione avverrà in un batter d'occhio".

La Celentano ha concluso affermando: "Nella mia idea di insegnante, i ragazzi vanno seguiti a 360gradi e accompagnati totalmente nel loro cammino di crescita. [...] La tua preparazione e la tua predisposizione sono davvero scadenti e il tuo fisico non è come dovrebbe e potrebbe essere. [...] Dovrai subire cambiamenti importanti". "La ringrazio e le giuro che darò il massimo" ha risposto Cosmary dopo aver ascoltato la proposta della maestra.

