Amici 21, Alessandra Celentano sbotta: ''Fate le valigie e andatevene''

Alessandra Celentano delusa dalla reazione di Carola, che sfugge alla sfida con un nuovo candidato di Amici.

Alessandra Celentano ha le idee chiare sulle doti che i ballerini della sua scuderia devono possedere, e tra queste c’è senza dubbio il coraggio. Nel corso della puntata del day-time di Amici, la professoressa di ballo ha esortato Carola ad accettare la sfida contro un ballerino selezionato da Veronica Peparini, rimanendo delusa dalla scelta dell’allieva del talent show di Canale5.

Amici 21, Alessandra Celentano delusa da Carola

La ventunesima edizione di Amici ha portato con sé una grande novità per gli allievi della scuola più famosa del Paese. I professori di canto e danza possono mettere in discussione il banco quotidianamente, e nessuno è al sicuro se non sarà in grado di dimostrare impegno e talento. La maestra Veronica Peparini ha proposto alla produzione una sfida tra Mirko e un nuovo candidato, ma è stato impossibile accettare dato che il ballerino ha la maglia sospesa e dunque non è più ufficialmente un concorrente fino alla decisione della giuria. Commentando l’esibizione del ballerino che la Peparini vuole proporre, Carola si è lasciata andare ad una serie di complimenti e ha confessato che si troverebbe in difficoltà nel doverlo sfidare.

Un commento che ha indispettito non poco la maestra Alessandra Celentano, la quale ha immediatamente fatto convocare la ballerina. “Forse sei insicura, perché non è arrivato il campione della danza, altrimenti fate le valigie e andate tutti a casa. Io mi aspettavo che tu mi dicessi di poterlo battere e addirittura che ti proponessi per la sfida”, ha spiegato la Celentano a Carola che, nonostante la fiducia riposta in lei, è apparsa sempre più titubante.

Tornata in casetta, Carola ha ascoltato insieme ai suoi colleghi la decisione della Peparini che, nel caso non venisse aggiunto un banco di danza per il suo candidato, ha proposto una nuova sfida contro Christian. La Celentano, scoprendo che Carola non ha accolto il suo consiglio e non ha voluto mettersi in gioco, si è mostrata molto delusa. La ballerina è scoppiata in lacrime e la De Filippi ha spiegato che Carola è insicura anche a causa del suo passato. “Ha ragione Alessandra Celentano, ha ragione, ha ragione su tutto”, ha poi dichiarato la ballerina.

