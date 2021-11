Amici 21, Alessandra Celentano offende Serena: ''Sei grossa, sei tanta''

Gossip TV

Alessandra Celentano ancora contro Serena, ma Raimondo Todaro non lascia correre.

Alessandra Celentano ha le idee chiare sui canoni estetici che deve rispettare una vera ballerina, e Serena non rientra in nessuno di questi. Nel corso dell’ultima puntata della ventunesima edizione di Amici, la professoressa di danza offende la giovane allieva, che viene difesa a spada tratta da Raimondo Todaro. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Amici 21, è scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Nessuno può mettere Alessandra Celentano in un angolo, e non di certo può farlo Raimondo Todaro. Nella scuola della ventunesima edizione di Amici è approdata Serena, una ballerina talentosa dalle forme morbide e sensuali, che non incontra il gusto della professoressa più temuta del talent show di Maria De Filippi. Durante la puntata, Serena si è esibita per riconfermare il banco e la Celentano ha espresso nuovamente il suo pensiero sul fisico formoso della ballerina. “A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta […] Come ragazza vai benissimo, sei bellissima. Ma come ballerina sei grossa e tanta”, ha tuonato Alessandra lasciando l’amaro in bocca a Todaro.

Il docente di danza ha risposto per le rime alla collega, difendendo a spada tratta Serena. “Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sti c***i se è grossa. Sti c***i!”, ha sbottato Raimondo. Nonostante la forte difesa, Alessandra è rimasta della propria opinione e ha portato anche esempi lampanti a suo favore.

“Francesca Tocca, Elena D’Amario, Giulia Stabile sono grosse? Dai, diciamo le cose come stanno”, ha dichiarato Celentano tirando in ballo la moglie di Raimondo, dopo che la coppia ha confermato il ritorno di fiamma. Archiviata la querelle tra i due professori, il corpo docente è rimasto incantato dall'esibizione di Sissy, la nuova allieva di Amici che ha già preso parte ad alcuni programmi televisivi in passato.

