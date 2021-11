Amici 21, Alessandra Celentano furiosa contro i ballerini della scuola: "Se pensate questo andatevene tutti a casa"

Gossip TV

La maestra Celentano rimprovera duramente i ballerini, Guido pensa di lasciare la scuola di Amici.

Alessandra Celentano perde la pazienda ad Amici 21 e sbotta contro i ballerini della scuola. Dopo essersi confrontata con il suo allievo Guido Domenico, l'insegnante del talent show ha deciso di incontrare anche Carola Puddu, Christian Stefanno, Serena Carella, Dario Schirone e Mattia Zenzola e chiarire la sua posizione.

La maestra Celentano contro i ballerini di Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, Guido ha chiesto alla produzione di poter incontrare la Celentano, che ha deciso di convocare anche gli altri ballerini della scuola. "Sto cercando di capire se è una cosa che mi piace questa che sto facendo o no. Sto cercando di capire in cosa mi sono buttato. Non sono fiero di me stesso e non ho ricevuto feedback positivi e questo mi ha fatto molto riflettere" ha confessato il ballerino.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Guido, Alessandra ha così replicato: "Il tuo percorso qui da quando sei entrato non è buono. Non riesco a capire come mai non riesci ad applicare il tuo studio e la tua tecnica. Ti ho sentito lamentare spesso, ma sapevi dove saresti venuto. Amici esiste da 20 anni, sapete a cosa andate incontro. [...] Mi chiedo cosa sei venuto a fare ad Amici". "Me lo chiedo anch'io" ha risposto il ballerino provocando la dura reazione della maestra di danza classica "Ma nessuno ti trattiene".

La maestra Celentano è poi passata agli altri ballerini. Rivolgendosi a Mattia, reo di aver messo in dubbio la veridicità dei professori di Amici, l'insegnante ha dichiarato: "Ti ho sentito dire che qui è televisione, che i professori devono fare i meccanismi. Ma cosa venite a fare qua se pensate che sia tutto finto? Questa è una mancanza di rispetto. Se lo pensate tutti andatevene a casa. Non è rispettoso per tutti quelli che lavorano qua dentro".

