Amici 21: Alessandra Celentano critica Serena Carella, la reazione della mamma della ballerina

La mamma di Serena replica alle critiche della maestra Celentano.

Serena Carella è tra le protagoniste della ventunesima edizione di Amici. A commentare il percorso della ballerina nella scuola e a rispondere alle critiche che le vengono spesso rivolte dalla maestra Alessandra Celentano ci ha pensato la mamma Ottina Loconte.

Serena criticata dalla maestra Celentano, parla la mamma della ballerina di Amici

Nelle ultime settimane, Serena è finita più volte nel mirino della maestra Celentano. A replicare alle critiche dell'insegnante ci ha pensato la mamma della ballerina di Amici 21 che, intervistata da DiPiù, ha affermato: "Ha detto a mia figlia che ha un fisico grosso e muscoloso per la danza. Quello che forse non sa è che negli Stati Uniti le ballerine di maggior successo degli ultimi anni sono muscolose e formose, non emaciate. Insomma, sono in salute proprio come la mia Serena".

Nella scuola di Amici, Serena ha anche trovato l'amore. L'allieva di Raimondo Todaro, infatti, ha iniziato una bella storia d'amore con il cantante Albe. "Mi sembra un ragazzo perbene. Non ho ancora parlato con lui, ho fiducia nelle scelte di Serena. Lei prima di Albe ha sempre avuto tanti spasimanti però non ha mai dato corda a nessuno" ha confessato la signora Ottina come riporta Lanostratv.

E ancora: "Albe è il primo ragazzo con cui io e mio marito la vediamo. L'importante è che stia bene e che continui a vivere con serenità il sogno di stare ad Amici. Il resto si vedrà con il passare del tempo".

