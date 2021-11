Amici 21, Alessandra Celentano critica il fisico di Dario Schirone: la dura replica del ballerino

Gossip TV

Dopo aver ricevuto critiche da Alessandra Celentano, Dario Schirone esplode contro la professoressa di Amici.

La maestra Alessandra Celentano porta aventi il suo ideale di perfezione fisica legato alla danza, anche a costo di offende qualche alunno della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Dopo le critiche ricevuto dalla professoressa durante l’ultima puntata, il ballerino Dario Schirone si sfoga molto duramente.

Amici 21, lo sfogo di Dario contro Alessandra Celentano

Nessuna pietà per i ballerini della ventunesima edizione di Amici. Non se ad emettere il verdetto è la spietata Alessandra Celentano. La maestra di danza, volto del talent show di Maria De Filippi, ha le idee chiare sul prototipo di ballerino che si aspetta di trovare nella scuola più spiata d’Italia e, nonostante sia tra i più apprezzati di questa edizione, Dario Schirone non sembra soddisfare le richieste di Alessandra. Durante l’ultima puntata in onda su Canale5, Celentano ha criticato il fisico di Dario, che è stato prontamente difeso dalla presentatrice, per poi tornare a mettere sotto torchio Serena.

Schirone, ballerino della scuderia di Veronica Peparini, è stato grato alla De Filippi per l’intervento tempestivo, ma non ha potuto non riflettere sulle accuse della professoressa che spesso strizzano l’occhio all’odioso body shaming, e ha voluto difendere la collega ballerina. “Nel 2021 penso che i problemi fisici siano superati, soprattutto nel modern. Stesse facendo classico potrei anche capire questo accanimento sul fisico ma facendo modern no”, ha sbottato Dario in casetta, durante il day-time, trovando l’appoggio dei suoi colleghi. Non è la prima volta che Celentano muove pesanti critiche alla forma fisica dei ballerini. Recentemente, la coreografa ha criticato Serena per le sue rotondità, facendo esplodere Raimondo Todaro che ha difeso a spada tratta la sua protetta. C’è da dire che Celentano muove critiche sulla base del fisico da ballerino, non sull’aspetto in generale, ma i suoi commenti iniziano comunque ad infastidire non poco i fan del programma.

