Amici 21: Alessandra Celentano contro Garrison, la reazione di Maria De Filippi

La maestra Celentano furiosa con Garrison per l'eliminazione di Virginia: "Hai sbagliato".

L'eliminazione di Virginia ha scatenato un vero e proprio caos nello studio di Amici. La maestra Alessandra Celentano si è infatti scagliata furiosa contro Garrison Rochelle provocando la reazione di Maria De Filippi, che è intervenuta per difendere il giudice della sfida.

Il duro sfogo di Alessandra Celentano ad Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, andata in onda ieri domenica 5 dicembre 2021, Virginia è andata in sfida contro Cosmary. A giudicarle Garrison che, dopo aver valutato le due esibizioni, ha deciso di far entrare nella scuola la sfidante. Una scelta che ha provocato la reazione furiosa della maestra Celentano.

"Dai, ma scusa! Va bene tutto Garrison, ma hai sbagliato. Un conto però è conoscere la bravura dalla non bravura. [...] È una ballerina appena entrata a cui tenevo. C’è poco da ridere, Garrison, noi siamo amici, però. Ah Virginia, tu sei una ballerina e sappi che ti verrò a guardare a teatro" ha sbottato Alessandra provocando la reazione di Maria.

La conduttrice di Amici, infatti, è intervenuta per difendere Garrison: "Non mi sembra il caso di mettere in dubbio la professionalità di Garrison, e non è nemmeno giusto attaccare una ragazza appena entrata". Dopo essere stata ripresa dalla De Filippi, la Celentano si è scusata con il suo ex collega: "Chiedo scusa per il mio sfogo. Hai ragione. Uno sfogo perché mi spiace per lei. Chiedo scusa a tutti".

