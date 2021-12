Amici 21, Alessandra Celentano a Cosmary Fasanelli: "Sei moscia, finta e senza dinamiche"

Gossip TV

Nuovo confronto tra la maestra Celentano e Cosmary dopo la puntata di Amici.

Nuovo confronto nella scuola di Amici tra la maestra Alessandra Celentano e Cosmary Fasanelli. L'insegnante del talent show di Canale 5 non è rimasta per niente soddisfatta dell'ultima esizione in studio della ballerina e per questo ha deciso di incontrarla per spiegarle bene la sua posizione.

Alessandra Celentano a confronto con Cosmary Fasanelli ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, la maestra Celentano ha convocato Cosmary in sala prove. "Prima della tecnica, prima di qualsiasi cosa per me ci devono essere consapevolezza e cervello. Senza queste due cose non si va da nessuna parte" ha dichiarato Alessandra prima di mostrare alla ballerina la sua ultima esibizione in studio.

"Non c'è molto da essere contenti" ha confessato l'insegnante di Amici dopo aver visto il filmato "Moscia. Più moscia di così non si può. Tutta uguale, senza colori, senza dinamiche. Facce finte, facce fintissime. Devi vivere quel momento, non devi recitare. La cosa che più grava è che un piccolissimo miglioramento non è sufficiente. Sei troppo atteggiata, troppo finta".

Leggi anche Rea e Nicol a rischio eliminazione, la decisione di Rudy Zerbi

"La cosa che mi interessa è che tu impari a lavorare. Il metodo di lavoro [...] Non ti devi buttare giù, bisogna capire, acquisire e mettere in atto" ha aggiunto la maestra Celentano. Parole che hanno provocato la reazione di Cosmary: "Mi butto giù perché mi sentivo vera". La ballerina riuscirà a far cambiare idea all'insegnante?

Scopri le ultime news su Amici.