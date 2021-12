Amici 21, Alberto Urso confessa: "Faccio il tifo per LDA"

Gossip TV

Alberto Urso conquistato dal figlio di Gigi D'Alessio.

LDA è uno degli allievi più amati e seguiti della ventunesima edizione di Amici. Il giovane cantante ha conquistato tutti sia dentro che fuori la scuola con il suo talento, ma anche con la sua simpatia. Tra coloro che fanno il tifo per lui, infatti, c'è anche il tenore Alberto Urso.

La confessione di Alberto Urso su LDA

Grazie al suo talento e alla sua simpatia, LDA ha conquistato anche Alberto Urso. Intervistato da Superguidatv, il vincitore della diciottesima edizione di Amici, ha rivelato: "Tifo per LDA anche se sono tutti bravi. LDA mi piace tanto poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro. Faccio il tifo per lui".

Nel 2020, Alberto ha partecipato anche a Sanremo. Parlando della nuova edizione del Festival e dei 22 Big in gara, il giovane tenore ha dichiarato: "Non ho presentato un brano quest’anno. Faccio il tifo, però, per i miei ragazzi di Amici, visto che sono uscito da là ho sempre stima per tutti loro". Ricordiamo infatti, che saliranno sul palco dell'Ariston Sangiovanni e Aka7even.

Urso ha infine concluso parlando dei suoi progetti futuri: "Spero che comunque ci facciano fare i concerti il prima possibile [...] Sto scrivendo tantissimo mi sto preparando per il 2022 che spero sia un anno meraviglioso pieno di gioia visto che gli ultimi anni sono stati un pochino duri".

