Amici 21, Albe tradisce la sua fidanzata con Serena e scoppia il caos

Albe bacia Serena e la sua fidanzata reagisce sui social. Secondo un caro amico, tuttavia il cantante di Amici sarebbe in realtà single da diverse settimane.

Si è consumato un tradimento nella scuola della ventunesima edizione di Amici? Stando alle Anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi, Albe ha baciato Serena e tra i due si è creato il presupposto per una love story. Mentre la presunta fidanzata del cantante tuona su Instagram, un caro amico di Albe lo scagiona, assicurando che il giovane è single ormai da diverse settimane.

Amici 21, Albe bacia Serena!

Nella ventunesima edizione di Amici, oltre alle sfide e alle baruffe tra professori, sembra esserci il posto anche per l’amore. Prima il rapporto particolare che si è creato tra Carola Puddu e Luigi Strangis, poi il bacio che è scattato tra Serena e Albe. Stando alle Anticipazioni, infatti, oltre all’eliminazione di due giovani talenti, assisteremo anche alla scoperta di questo flirt decisamente inaspettato. Tutto bene, se non fosse che Albe sembra essere impegnato con una ragazza fuori dalla scuola più chiacchierata d’Italia, tanto che la presunta fidanzata del cantante ha postato sul suo profilo Instagram la notizia del bacio, accompagnata dalla foto di un clown, per poi cancellare tutto pochi minuti dopo.

Come prevedibile, il Web è esploso e tutti si sono messi alla ricerca della fidanzata di Albe per saperne di più. Quanto accaduto, tuttavia, potrebbe avere anche un’altra spiegazione, dal momento che un caro amico del cantante, nonché produttore, ha fatto sapere: “Visto che su Twitter e Instagram non si parla d’altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single. Quindi è libero di fare quello che più sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata. Lui è single da prima che iniziasse a frequentare la persona che frequenta ora. Quindi non c’è stato nessun tradimento. Basta con i commenti immaturi e non fondati. Albe è nella scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”.

Insomma, a quale voce dovremmo credere? Sembra plausibile che Albe abbia mollato la fidanzata per Serena, e la giovane si sia resa conto del vero motivo che l’ha separata dal cantante, e per questo è arrivata a postare la storia incriminata.

