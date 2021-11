Amici 21, Albe finisce nel mirino di Rudy Zerbi: "Vorrei ti rendessi conto di quanto hai stonato"

Gossip TV

Rudy manda un videomessaggio ad Albe, sfida in arrivo?

Guai in vista per Albe ad Amici. Subito dopo la puntata del talent show di Canale 5, il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli ha ricevuto un videomessaggio inaspettato da parte di Rudy Zerbi in cui non sono mancate le critiche.

Albe stonato, le critiche di Rudy Zerbi

Nel daytime di ieri di Amici 21, Albe ha ricevuto un videomessaggio da parte di Rudy Zerbi. "Questo filmato riguarda Alberto e basta e arriva da Rudy" ha dichiarato Maria De Filippi in collegamento telefonico con i ragazzi della scuola. Una comunicazione che ha spiazzato il giovane allievo di Anna Pettinelli.

"Questo video nello specifico è per Albe, ma vorrei che lo ascoltassero tutti i ragazzi" ha confessato Zerbi "Albe sono andato a prendere la tua esibizione di domenica senza autone e vorrei che tu ti ascoltassi e ti rendessi conto di quanto hai stonato. Io di solito queste cose non le noto, ma se qualcuno inizia a farle lo farò anche io". "Io mi ero già reso conto dopo l'esibizione di non averla fatta bene" ha prontamente replicato Albe.

Dopo aver visto il fimato in questione, Albe ha affermato: "Ho capito il discorso di Rudy, mi dispiace che la gara è diventata quasi tra professori. Se lui pensa sia giusto così va bene". Immediata la reazione degli altri ragazzi. "Secondo me si accenderà un fuoco e questa cosa non si fermerà ad Albe" ha dichiarato Rea.

