Amici 21, Albe a rischio: "Ti sospendo la maglia o ti sostituisco se..."

Anna Pettinelli affronta Albe e lo mette in guardia sul suo futuro ad Amici.

Albe è arrivato ultimo nella classifica stilata da Sabrina Ferilli e per questo è finito automaticamente in sfida. Un risultato che non è per niente piaciuto alla coach Anna Pettinelli, che ha deciso di confrontarsi con il giovane cantante di Amici 21.

L'avvertimento di Anna Pettinelli ad Albe

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, Sabrina Ferilli ha giudicato la sfida tra i cantanti della scuola. Ultimo posto per Albe, che è stato duramente ripreso dalla sua coach. La Pettinelli, infatti, ha voluto incontrare il giovane cantante non riuscendo a nascondere tutta la sua delusione: "Hai fatto un'interpretazione scialba, non personale e sei finito in stida. Hai fatto un’interpretazione che poteva fare chiunque. Stai ad Amici. Io ti voglio coraggioso. Che è sta mosceria?".

Dopo aver rimproverato e criticato la sua esibizione in studio, Anna ha messo alle strette Albe: "Se vivi in questo limbo di indecisione non andrai da nessuna parte [...] Non hai dato un tocco personale alla canzone, non ti sei fidato di me. Se non trovi la forza di andare avanti con coraggio o ti sospendo la maglia o ti sostituisco".

La Pettinelli ha poi parlato del nuovo inedito di Albe, che ancora non è stato presentato ad Amici: "Il tuo percorso è fermo. Mi rode. Mi sono inca**ata come una bestia, la gente lavora per te". "Non voglio essere così, vorrei davvero essere più sicuro e credere di più in me [...] Penso di non valere abbastanza e quindi vado male" ha replicato il cantante cercando di spiegare la sua posizione e il suo attuale stato d'animo.

