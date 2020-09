Amici 2020, Giorgia nuova insegnante del talent show? L'indiscrezione

Gossip TV

Maria De Filippi arruola l'amatissima cantante Giorgia ad Amici come insegnante?

Cresce l'attesa per la ventesima edizione di Amici che partirà tra ottobre e novembre 2020. Maria De Filippi inaugurerà un nuovo anno accademico e darà il via alla formazione della nuova classe a partire dalla prima puntata del popolare talent show di Canale 5.

Giorgia nel cast di Amici 2020, le ultime indiscrezioni sul cast

Arrivano le prime novità per quella che sarà la nuova edizione di Amici. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbero in atto delle rivoluzioni sulle figure degli insegnanti, sia per il canto che il ballo. Come riportato dal settimanale, la cantante Giorgia sarebbe a un passo dalla firma per entrare nel cast del talent show di Canale 5 anche se, al momento, il suo ruolo risulta top secret.

Maria non ha mai nascosto di nutrire una particolare stima nei confronti dell'artista. In più occasioni, infatti, Giorgia è stata invitata come ospite speciale ad Amici e l’abbiamo vista anche duettare con i cantanti in gara durante la fase Serale del programma. Per quanto riguarda invece gli altri professori non si sa ancora nulla. Ritroveremo Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Alessandra Celentano? Staremo a vedere!

L'unica conferma al momento è che il daytime di Amici andrà in onda su Italia 1 mentre la puntata del sabato sera resta confermata in prima serata su Canale 5. Molto probabilmente l'ospite speciale della prima puntata di Amici sarà Gaia Gozzi, la cantante vincitrice dell’ultima edizione del talent show. L’amatissima artista italo-brasiliana consegnerà simbolicamente il testimone ai nuovi ragazzi della scuola, proprio come ha fatto lo scorso anno il tenore Alberto Urso.

