Amici 2019, intervista esclusiva al primo eliminato Mowgly: "Amici? Mi ha dato tanto. Alla Celentano non sono mai piaciuto"

Abbiamo intervistato Mowgly, il talentuoso ballerino della squadra blu della diciottesima edizione di Amici. Cristian Biliardi ha 22 anni e arriva da Gallico Marina, in provincia di Reggio Calabria. Seppur giovanissimo il ragazzo è già un famosissimo ballerino di breakdance e ha partecipato a numerose manifestazioni, in Italia e all’Estero. Il suo percorso nella scuola è stato caratterizzato da tante difficoltà. Se da una parte era ammirato e sostenuto da Timor Steffens e Veronica Peparini, dall’altra Alessandra Celentano l’ha sempre criticato duramente. Mowgly però non si è mai arreso e grazie alla sua forza di volontà è riuscito a conquistare la tanto ambita maglia verde del serale. Sfortunatamente, è stato eliminato nel corso della prima puntata.

Mowgly si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dall'esperienza vissuta nella scuola di Amici alla sua prematura eliminazione dal talent show di Maria De Filippi.

Ciao Mowgly, sei stato una delle personalità più forti di questa edizione di Amici. Cosa ha rappresentato per te questa esperienza?

Mi ha dato tanto. Per me ha rappresentato tantissime cose. Ad amici non si sono visti molti ballerini di breakdance e questo ha influito molto nel mio percorso. Per me ha rappresentato una sorta di lotta tra un b-boy e il mondo della danza. Il mio obiettivo principale è stato infatti quello di dimostrare che con la breakdance si può dare tanto lo stesso, si possono trasmettere emozioni e raccontare storie. Penso di esserci riuscito.

Il tuo percorso nella scuola è stato caratterizzato anche dagli accesi scontri con la maestra Alessandra Celentano...

Alla Celentano non sono mai piaciuto, fin dai casting. Lei già la prima settimana aveva proposto la mia eliminazione. Il suo atteggiamento però mi ha dato quella spinta in più per dimostrarle che anche io meritavo un posto al serale e anche per far cambiare idea a tutte quelle persone che mi avevano sempre visto come un ragazzo presuntuoso e arrogante.

Sfortunatamente, la tua esperienza nel talent show è terminata nella prima puntata del serale. Ti aspettavi di essere eliminato?

Un po' si. Sapevo che i ragazzi della squadra bianca mi avrebbero votato. Ero consapevole. Per loro ero quello più debole. Loro sono stati oggettivi, non hanno guardato il rapporto d'amicizia. Nonostante tutto, non ho rimpianti. Penso di aver fatto tutto al meglio. Ho dato sempre il massimo.

Durante la prima diretta sei stato criticato duramente da Loredana Bertè. A prendere le tue difese ci ha pensato però Giuliano Peparini. Cosa ha significato per te ricevere il sostegno da un professionista come lui?

Loredana Bertè non conosce bene il mondo della breakdance, mi dispiace ma le sue critiche non mi hanno offeso più di tanto. Per me sono state invece molto importanti le parole di Peparini. Lui è un big della danza.

Con chi tra i ragazzi hai legato di più?

Marco, Jefeo, Alessandro Casillo, Valentina e Tish.

Ora che sei fuori dai giochi, puoi sbilanciarti un pochino: chi vorresti vincesse Amici?

Vincenzo. Lui ha una storia dietro incredibile e poi è fortissimo in tutto quello che fa. È un esempio per tutti. Per quanto riguarda i cantanti, mi piacerebbe vincesse Jefeo.

Progetti futuri e sogni nel cassetto?

Mi piacerebbe lavorare tanto, anche in televisione. Il mio sogno è andare avanti con le Battle. Vorrei riuscire a partecipare al Red Bull BC One, il contest più conosciuto di break. Il mio sogno nel cassetto? Vincerlo.