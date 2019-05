Amici 2019, intervista esclusiva a Vincenzo Di Primo: "Vivere di danza è il mio sogno più grande. New York mi aspetta!"

Abbiamo intervistato Vincenzo Di Primo, il quarto finalista della diciottesima edizione di Amici. Timido e riservato, Vincenzo ha 21 anni e vive ad Adrano, un paesino in provincia di Catania. Inizia a ballare da piccolo cimentandosi in diversi stili e, a soli 14 anni, vince una importante borsa di studio e si trasferisce a Vienna per studiare all’Accademia dell’Opera. Nonostante la sua giovane età, colleziona molte esperienze importanti: dal Royal Ballet di Londra al Balletto nazionale greco di Atene. Nel 2016 vince il Grand Prix di Losanna, celebre competizione di danza classica e contemporanea. Entra nella scuola di Amici sfidando e battendo la ballerina di hip hop Arianna Forte. Grazie al suo incredibile talento, riesce a conquistare la tanto ambita maglia verde del serale. Il ballerino arriva fino alla finalissima del programma, classificandosi al quarto posto.

Vincenzo si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalla sua passione per il ballo, all'incredibile esperienza nella scuola di Amici, impreziosita da tante soddisfazioni e importanti traguardi.

Ciao Vincenzo, come e quando è nata la tua passione per il ballo?

La mia passione per il ballo è iniziata all'età di 7 anni. Ballavo su ogni tipo di musica. Poi un giorno mia madre mi ha chiesto se volevo fare dei corsi, ho accettato e da lì è iniziato il mio percorso artistico. La mia famiglia mi ha sempre sostenuto e consigliato in tutte le mie scelte.

Qual è stato il sacrificio più grande che hai fatto per inseguire il tuo sogno?

A 14 anni quando ho avuto il coraggio di lasciare la mia famiglia e i miei affetti per andare a vivere all'estero. Ho avuto degli alti e dei bassi, ma non ho mai pensato di mollare. La danza è la cosa più importante della mia vita.

Come definiresti il tuo percorso ad Amici?

Amici è stata una sfida continua, un percorso che rifarei sicuramente. Sono stato molto criticato durante il serale, soprattutto da Loredana Bertè, ma ho sempre cercato di dimostrarle il contrario ballando. Le sue però, non erano critiche costruttive. Io le ho sempre accettate perchè so benissimo che ti fanno crescere, ma in determinati casi non ti aiutano, anzi ti fanno stare male. Però posso dire di aver vissuto anche tante emozioni e stretto delle bellissime amicizie. Con Valentina e Umberto abbiamo legato davvero tanto, ci siamo trovati bene insieme e siamo stati sempre sinceri l'uno con l'altro.

Cosa ti ha lasciato questa esperienza?

Mi ha fatto crescere molto sia artisticamente che umanamente. Inizialmente, essendo un ragazzo molto introverso, facevo fatica ad esprimermi, ma con il passar del tempo sono riuscito a venire fuori. Amici mi ha aiutato molto in questo.

Ti aspettavi vincesse Rafael la categoria ballo?

Abbiamo avuto un percorso molto bello entrambi quindi non sapevo chi dei due avrebbe potuto vincere. L'unico mio pensiero era dare il massimo, non mi importava chi c'era dall'altra parte. Volevo solo che uscisse il meglio di me.

Quale consiglio daresti a chi vorrebbe vivere la tua stessa esperienza?

Consiglio di lavorare duramente, ma allo stesso tempo di godersi ogni momento nella scuola. È un'esperienza fantastica che va vissuta appieno. Di accettare sempre le critiche, ascoltare i consigli di tutti e dare sempre il massimo.

Hai un desiderio o un sogno che ancora non sei riuscito a realizzare?

Vivere di danza è il mio sogno più grande, lo sto facendo e spero di continuare a farlo per sempre. Mi piacerebbe lavorare con i grandi artisti della danza, le grandi compagnie. Ho tanti progetti, a breve partirò per New York e inizierò a studiare con la famosa compagnia, la Complexions Contemporary Ballet.

