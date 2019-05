Amici 2019: Alberto Urso è il vincitore assoluto della diciottesima edizione del talent show

Sabato 25 maggio 2019, è andata in onda la finale della diciottesima edizione serale di Amici. Una serata davvero speciale che ha visto trionfare il tenore Alberto Urso. Al secondo posto Giordana Angi, terzo Rafael Quenedit e quarto Vincenzo Di Primo.

Alberto Urso vince la diciottesima edizione di Amici

La finale di Amici è iniziata con l’ingresso in studio di Maria De Filippi che ha presentato la nuova giuria formata da Loredana Bertè, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Michelle Hunziker. Presente anche Irama, vincitore della diciassettesima edizione del talent show di Canale 5. Il primo girone ha previsto otto esibizioni. Ad inaugurare il palco Giordana con Piazza Grande di Lucia Dalla. La classifica parziale ha visto primo Alberto. E’ arrivato poi il turno di Vincenzo. E’ stata poi la volta di Urso che ha dimostrato le sue grandi doti liriche con Nessun Dorma. Rafael si è cimentato in una coreografia ispirata al film Il miglio verde. Una performance che gli ha permesso di salire in terza posizione. La gara è continuata con la Angi che, con la sua esibizione, è riuscita a mantenere il secondo posto in classifica. Con una coreografia davvero toccante, tratta dal film Il bambino col pigiama a righe, il ballerino siciliano è salito sul palco emozionando tutti. A chiudere la manche, ci ha pensato il cubano. Tutti i ragazzi sono stati chiamati al centro dello studio per la classifica finale del televoto. Ad avere la peggio è stato Vincenzo.

Dopo aver dato il via alla seconda manche, la conduttrice ha chiamato sul palco Giordana, seguita da Rafael che ha stupito con una coreografia molto sexy che ha fatto letteralmente impazzire Ilary Blasi. Alberto ha intonato ‘O sole mio, mentre la Angi ha cantato il suo brano Casa, a seguire il ballerino e poi ancora Urso. La De Filippi, prima di andare avanti, ha spiegato a Rafael che, essendo rimasto l’ultimo ballerino in gara, ha vinto il premio per la categoria ballo. Il girone si è concluso con il tenore messinese che ha interpretato Can’t help falling in love. Dopo aver annunciato il risultato del televoto, Giordana e Rafael si sono scontrati per aggiudicarsi il secondo posto. La classifica finale ha visto al primo posto la ragazza. Il voto di Beppe Vessicchio e Luciano Cannito ha confermato il risultato del pubblico a casa. A sfidarsi nella battaglia finale, quindi, sono stati la Angi e Urso.

Spazio a Pio e Amedeo che hanno dedicato una lettera alla De Filippi. La conduttrice ha riaperto poi la gara che, questa volta, è stata giudicata solo dal televoto. Il primo a cimentarsi è stato Alberto seguito da Giordana con il suo brano Chiedo di non chiedere. Urso ha poi proseguito con la sua versione di Your song, mentre la Angi ha cantato la sua Ti ho creduto. Sul palco nuovamente Alberto che ha interpretato Immobile di Alessandra Amoroso. Successivamente è stata la volta di Giordana e del cantante lirico che ha fatto ascoltare Indispensabile. La Angi ha intonato Ogni volta, mentre il siciliano è ritornato al centro dello studio con The show must go on. Il duello è continuato con la Angi seguita da Alberto che ha cantato Accanto a te e Giordana che ha dato la sua personale interpretazione de La donna Cannone.

La De Filippi ha chiuso il televoto e, prima delle premiazioni finali, ha invitato ad entrare Irama che ha cantato il suo ultimo singolo Arrogante. In studio è stato richiamato Rafael che ha ricevuto il premio per il circuito danza dal direttore artistico Giuliano Peparini. Ad aggiudicarsi il premio Tim, invece, è stato il tenore. Vessicchio e Cannito hanno consegnato i premi Banca Cinque del valore di 30.000. Il primo è andato al ballerino cubano, l’altro a Tish. Il premio della critica è stato vinto da Giordana. Infine il momento tanto atteso. Il vincitore della diciottesima edizione di Amici è Alberto Urso.

