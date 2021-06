Amici 20, Tommaso Stanzani torna nel talent show come ballerino professionista? Parla lui

Gossip TV

Dopo Giulia Stabile anche Tommaso nel corpo di ballo di Amici?

Dopo Giulia Stabile, anche Tommaso Stanzani entrerà a far parte del corpo di ballo della nuova edizione di Amici? A far chiarezza ci ha pensato il ballerino ed ex allievo di Alessandra Celentano che, intervistato da Superguidatv, ha rivelato di non aver ancora ricevuto nessuna proposta lavorativa.

Tommaso Stanzani ballerino professionista ad Amici? Parla lui

Tommaso è stato tra gli allievi più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. La sua prematura eliminazione dal talent show di Canale 5 aveva spiazzato tutti, ma le soddisfazioni per il giovane ballerino non sono mancate. L'ex allievo della maestra Celentano, infatti, è da poco entrato a far parte del corpo di ballo del programma musicale Battiti Live.

Non solo. Rumor volevano Tommaso nel cast dei ballerini professionisti della prossima stagione di Amici insieme a Giulia Stabile. Una notizia, però, che è stata smentita dal diretto interessato a Superguidatv: "Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però".

Intanto, Tommaso continua a godersi la sua storia d'amore con Tommaso Zorzi, che è volato in Puglia per stare con lui durante le registrazioni di Battiti Live. Proprio nelle ultime ore, il vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto fare una bellissima dedica d'amore al ballerino: "Sei bravissimo e sono qua a fare il tifo per te. I tuoi successi sono i miei. Sei puro".

