Amici 20: Tommaso Stanzani nel cast di un noto programma, ecco dove lo vedremo

Dopo Amici, Tommaso farà parte del corpo di ballo di Battiti Live.

Tommaso Stanzani torna in tv dopo Amici. Il bravissimo e amatissimo ballerino del talent show di Maria De Filippi farà parte del corpo di ballo di Battiti Live, il noto programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che andrà in onda su Mediaset il prossimo luglio 2021.

Tommaso Stanzani nel cast di Battiti Live dopo Amici

Belle notizie per tutti i numerosi fan di Tommaso, che a breve rivedranno il loro beniamino in tv. Il ballerino di Amici, infatti, farà parte del cast di Battiti Live, in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba e in onda in differita sulle reti Mediaset verso la metà di luglio. A confermarlo Marco Montrone, il presidente di Radio Norba.

La location scelta quest'anno è il Castello Aragonese di Otranto ma con altre incredibili esibizioni a Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Per quanto riguarda il cast di Battiti Live, ci saranno tanti artisti nazionali e internazionali.

Ecco alcuni nomi dei cantanti che parteciperanno alla nuova edizione di Battiti Live: i Maneskin, Fedez, Emma Marrone, Loredana Bertè, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Coma Cose, Rkomi, Mara Sattei, Federico Rossi, Deddy, Aka7even, Sottotono, Gaia, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, i Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.

