Amici 20, Tommaso Stanzani cambia squadra dopo il confronto con Alessandra Celentano? Il ballerino in crisi (VIDEO)

Gossip TV

Tommaso affronta la maestra Celentano ad Amici e le confida tutti i suoi dubbi.

Colpo di scena ad Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventesima edizione. Il ballerino Tommaso Stanzani ha deciso di affrontare la maestra Alessandra Celentano e rivelarle un segreto che si teneva dentro dal suo ingresso nella scuola.

Il confronto tra Tommaso e Alessandra Celentano ad Amici

Tempo di bilanci per Tommaso ad Amici. Il ballerino della squadra capitanata da Rudy Zerbi e dalla maestra Celentano, dopo aver perso quasi tutte le sfide del Serale, è arrivato alla conclusione di non sentire sue le coreografie pensate per lui dalla severa insegnante di danza classica, motivo per cui ha deciso di affrontarla e rivelarle il suo pensiero.

"Ogni coreografia che ho fatto mi è servita a migliorare qualcosa, ma arrivato a questo punto dove rischio di andare casa in ogni puntata vorrei uscire al meglio nelle coreografie" ha dichiarato Tommaso confessando alla maestra Celentano le sue paure. "Le mie coreografie sono danza. Sono coreografie che ti stanno bene" ha prontamente replicato l'insegnante di Amici.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Gaia Di Fusco, la prima eliminata del Serale di Amici

E ancora: "Tu sabato hai fatto danza, dall'altra parte c'era vento, la camicia che volava, capelli svolazzanti. Vuoi fare quella roba li? È un valore aggiunto per me. Io non sono stata d'accordo con il giudizio della giuria. Ci troviamo su punti completamente diversi Tommaso se mi dici che Rosa è stata brava. Se tu vuoi che le coreografie ti vengano fatte da qualcun altro io non ho nessun problema. Se tu non ti riconosci, non ti trovi, non ti senti a tuo agio pensi che siano troppo difficili e non ti sembrano adatte a te io non ho nessun problema a non fartele. Ho capito la tua posizione, devo capire che intenzioni hai. Tommaso deciderà di cambiare squadra? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news su Amici.