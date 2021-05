Amici 20: Tancredi e Serena Marchese tornano sui social dopo l'eliminazione dal talent, le prime dichiarazioni

Gossip TV

Le prime parole di Tancredi e Serena dopo l'eliminazione da Amici.

I cinque finalisti della ventesima edizione di Amici sono Aka7even, Sangiovanni, Deddy, Giulia Stabile e Alessandro Cavallo. Nessun lieto fine per Tancredi e Serena Marchese, che dopo l'eliminazione dal talent show sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

Il ritorno di Tancredi e Serena sui social dopo Amici

Tancredi e Serena hanno scoperto il loro destino nella casetta di Amici. Per entrambi, Maria De Filippi ha speso parole di stima e affetto e si è detta contenta del loro percorso nella scuola. "Fortunatamente le cose sono cambiate dall’inizio, dal mio arrivo ad Amici, quando per me non c’erano applausi" ha dichiarato la ballerina di Alessandra Celentano emozionanata.

"Non sono di tante parole Maria. Grazie per l’opportunità che mi avete dato, perché non avrei mai pensato di arrivare qui. Comunque era un mio sogno, ma era lontano. C’ho provato per tanti anni e mi dicevo 'Perché non mi prendono?'. Alla fine invece ci sono riuscita e sono entrata. Posso dire che è stato pazzesco. Era una cosa che volevo da tanto e sono felice. Sono contenta di aver raggiunto qualcosa al mio bagaglio personale. Questa è una cosa grande che mi è capitata. Penso di aver acquistato tantissimo e mi porterò questa esperienza per sempre" ha concluso Serena. Anche Tancredi si è detto felice dell’esperienza fatta: "Me lo aspettavo, anche da più di due settimane. Qui sono riuscito a parlare. Prima parlavo poco, soprattutto in contesti dove la parola conta tanto, tipo il contesto scolastico. A scuola ero molto chiuso. Vivevo molte cose come fossero forzature. Qui mi sono aperto. Se mi facevano delle domande ero tranquillo. Quindi sono felice sono più sereno. Volevo ringraziarti Maria, perché hai visto qualcosa in me. Sei stata una delle prima a vederci qualcosa. Capire che quello che faccio piace a una del tuo calibro mi ha fatto molto piacere".

A distanza di alcune ore dalla loro eliminazione da Amici, Tancredi e Serena sono tornati sui social per ringraziare tutti i loro numerosi fan del sostegno e l'affetto ricevuto durante il loro percorso nel programma. Il giovane cantante ha pubblicato un simpatico video in cui fa capolino sulle note di Las Vegas con scritto: "I'm back". La ballerina, invece, ha pubblicato prima una foto insieme al fidanzato Alessio e poi un dolce post di ringraziamenti: "Siete stati in tantissimi, anche in studio con me prima di esibirmi. Siete stati meravigliosi, e mi sono sentita amata. Spero di continuare con voi il mio percorso e di rendervi orgogliosi sempre… Vi adoro. Grazie grazie grazie. Ho il cuore che mi scoppia di gioia!".

