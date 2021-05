Amici 20, svelato il regolamento della Finale del talent show

Gossip TV

Ecco il regolamento della finale di Amici 20. Chi sarà il vincitore del talent show?

Fervono i preparativi per la finale della ventesima edizione di Amici. Cinque i talenti in gara che, sabato 15 maggio 2021 su Canale 5, si sfideranno per la vittoria finale: i cantautori Aka7even, Deddy, Sangiovanni e i ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo.

Il regolamento della Finale di Amici 20

A pochi giorni dall'ultima puntata del Serale di Amici, che sarà in diretta per permettere al pubblico da casa di votare il concorrente preferito, Witty ha reso noto il regolamento della Finale sul quale si legge: "Il presente Regolamento si riferisce al servizio di televoto che verrà abbinato alla puntata finale del programma 'Amici' edizione 2021 in onda su Canale 5 sabato 15 maggio dalle ore 21.10 circa alle ore 01.30 circa. La finale consiste nella gara tra i finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide suddivise in diverse manches".

E ancora: "Alcune manches saranno valutate per il 50% attraverso il televoto del pubblico da casa e per il restante 50% dalle giurie tecniche presenti in studio; alcune manches potrebbero essere valutate esclusivamente dalle giurie tecniche, altre manches esclusivamente dal televoto del pubblico da casa. Nella manche finale, i due concorrenti rimasti in gara si esibiranno in una serie di sfide che saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore del programma".

Chi sarà il vincitore della ventesima edizione di Amici? I bookmakers puntano ancora su Sangiovanni. Ricordiamo che, durante la finale, sono diversi i premi che verranno assegnati ai ragazzi: quello per il vincitore assoluto e quello per la categoria ballo, il Premio della Critica e il Premio TIM, che dovrebbe aver vinto Giulia, visto che è sempre stata la preferita dal pubblico.

Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t