Amici 20, Stefano De Martino su Giulia Stabile: "Quando la vedo mi ritorna veramente la voglia di ballare"

Giulia conquista il giudice Stefano ad Amici.

Giulia Stabile è sicuramente tra le allieve più amate e apprezzate dai giudici della ventesima edizione di Amici. Stefano De Martino, in particolar modo, ha sempre elogiato la ballerina e nel corso dell'ultima puntata del Serale si è lasciato andare a una confessione davvero inaspettata.

Stefano De Martino colpito dalla bravura di Giulia Stabile ad Amici

La finale della ventesima edizione di Amici è agli sgoccioli. Tra i ballerini rimasti in gara anche Giulia, che quando viene chiamata in gioco mostra sempre il suo incredibile talento. Ed è proprio con il suo talento e la sua versatilità che l'allieva di Veronica Peparini è riuscita a conquistare tutti, in particolar modo il giudice Stefano.

Durante l'ultima puntata del Serale, Giulia si è cimentata in tanti stili diversi. Dopo aver visto il guanto di sfida tra Alessandro e Giulia, Stefano ha confessato: "Ha la consapevolezza del proprio corpo. È una cosa che si può acquisire con il tempo, con lo studio o è semplicemente con lo studio. Giulia ha quel dono ed è una delle poche cose che quando vedo mi ritorna veramente la voglia di ballare".

Tra tutte le sue esibizioni, anche quella sulle note della canzone Jerusalema, ha colpito De Martino. Il giudice di Amici ed ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi ha infatti dichiarato: "Voglio aggiungere Giulia alle cose che mi mettono di buon umore". Dopo aver commentato l'esibizione della ballerina, Stefano ha coinvolto a ballare in studio anche Emanuele Filiberto e Stash.

