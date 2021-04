Amici 20, Stash su Emanuele Filiberto: "Me lo aspettavo diverso, ma..."

Gossip TV

La rivelazione di Stash sul suo collega ad Amici.

Sabato 1 maggio 2021, su Canale 5 andrà in onda la settima puntata del Serale di Amici. Tra i giudici anche Stash che, intervistato da Nuovo Tv, si è lasciato andare a una confessione su Emanuele Filiberto di Savoia.

La confessione di Stash su Emanuele Filiberto

Continua la corsa verso la vittoria finale per i ragazzi della ventesima edizione di Amici. Tra i giudici del Serale c'è anche il cantante ed ex allievo Stash che, felicissimo di far parte delle giuria del talent show di Maria De Filippi, si è lasciato andare a una confessione inaspettata sul suo collega Emanuele Filiberto.

"Me lo aspettavo diverso, e invece mi sono ricreduto. E’ davvero uno di noi. Formiamo un bel trio" ha confessato Stash per poi parlare del rapporto nato ad Amici tra lui, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino: "C’è grande sintonia tra noi [...] il futuro dei ragazzi può dipendere dai nostri verdetti".

Leggi anche Maria De Filippi punisce Giulia, Alessandro e Serena ad Amici, ecco perché

Stash non ha potuto non parlare della padrona di casa. Il frontman dei The Kolors ha infatti elogiato Maria De Filippi affermando: "È una donna che ti lascia molta libertà [...] Ha la rara dote di saper arrivare al cuore della gente". L'appuntamento con Amici è per sabato 1 maggio, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.