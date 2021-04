Amici 20, stanze senza microfoni per le Coppie e altri Retroscena piccanti sulla ventesima edizione

Gossip TV

Alcuni ex alunni di Amici svelano retroscena inaspettati sulla scuola più famosa d'Italia e sui loro colleghi attualmente al Serale.

La ventesima edizione di Amici ha visto l'introduzione alcune novità, atte ad arginare l’emergenza Coronavirus che ancora preoccupa molto il nostro Paese. Così, i ragazzi della scuola più famosa d’Italia hanno vissuto sin dai primi giorni in casetta, per evitare casi di positività al virus, e questo ha incentivato la nascita di diversi amori. Alcuni ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi hanno rivelato qualche retroscena piccante sul programma e sui protagonisti in diretta Instagram.

Amici 20, svelati retroscena shock sul Talent Show di Maria De Filippi

Il Covid-19 ha cambiato il format di alcuni dei programmi più amati del piccolo schermo e Maria De Filippi si è adeguata immediatamente alle norme vigenti per evitare casi di positività al virus. Così, quest’anno i concorrenti di Amici hanno vissuto sin da subito in casetta, trascorrendo molto tempo a stretto contatto e mostrando in diretta anche i più piccoli sfoghi. Nella casetta del talent show di Canale5 sono nati diversi amori, alcuni dei quali continuano tutt’ora, come quello tra Rosa Di Grazia e Deddy che hanno dovuto salutarsi dopo l’eliminazione della ballerina.

Mentre Rosa rompe il silenzio su Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, alcuni ex alunni si sono ritrovati a chiacchierare in diretta su Instagram, svelando qualche curiosità piccante sul programma. Arianna Gianfelici ha risposto alle domande dei più curiosi, che vogliono sapere se nella casetta è stato permesso dalla redazione di consumare rapporti intimi.

“No, proprio no! Ma io mi ricordo quando Enula ha detto ‘ma io non posso far niente perché internet in bagno non mi prende’”, ha commentato Arianna zittita immediatamente da Riccardo Guarnaccia e Ibla. Ma il segreto più piccante, come riporta Biccy, è stato svelato dal Guarnaccia, che ha raccontato dell’esistenza di camere prive di telecamere e microfoni nelle quali era concesso andare alle coppie mentre nel periodo di Natale si è potuto trascorrere del tempo da soli in giardino.

Scopri le ultime news su Amici.