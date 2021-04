Amici 20 sotto accusa: "Il trash non può vincere sull'arte, teatrino ridicolo", l'attacco di un'ex insegnante del talent

Gossip TV

L'ex insegnante Mia Molinari contro Amici.

La terza puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Rosa Di Grazia e Tommaso Stanzani. L'eliminazione del ballerino, uno dei favoriti di questa edizione, ha spiazzato tutti e provocato la reazione sui social di Mia Molinari, ballerina e coreografa professionista ed ex insegnante del talent show.

Amici sotto accusa dopo l'eliminazione del ballerino Tommaso

"L’unione fa la forza! Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro Paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l’appuntamento fisso di fronte al televisore il sabato sera!" ha scritto Mia sul suo profilo ufficiale Instagram criticando duramente Amici "Per chi non avesse inteso, più lo si guarda (sia per apprezzarlo, sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa".

La Molinari, nota al grande pubblico per le sue esibizioni a Fantastico, Buona Domenica, La corrida e per aver partecipato in qualità di insegnante di Amici, ha continuato invitando i suoi followers a boicottare il talent show di Canale 5: "Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da ‘scuola di Amici'. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate? Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza…l’unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull’arte!".

Leggi anche Deddy e Arianna insieme? L'ex allieva di Amici vuota il sacco

Un parere che ha trovato d'accordo molti utenti indignati dalla scelta dei giudici di eliminare Tommaso. Sui social, infatti, è esplosa la polemica per l'eliminazione inaspettata del ballerino, che con la sua educazione e il suo talento aveva conquistato tutti. "Scandaloso, meritava di vincere" si legge sui vari canali social "Giudici incompetenti, ci vuole il televoto" E ancora: "Cantanti raccomandati".

Scopri le ultime news su Amici.