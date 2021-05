Amici 20: sorpresa speciale per Deddy e Giulia, nella scuola arrivano le loro mamme (VIDEO)

Gossip TV

Un incontro davvero emozionante per Deddy e Giulia ad Amici.

Continuano le sorprese per i finalisti della ventesima edizione di Amici. Dopo Alessandro Cavallo e Aka7even, anche Deddy e Giulia Stabile hanno avuto la possibilità di rivedere le loro mamme, che gli hanno dedicato parole di grande stima e amore.

Un incontro speciale per Deddy e Giulia ad Amici

A poche ore dalla finale di Amici, Deddy e Giulia hanno ricevuto un'emozionante sopresa da parte dei loro cari. Il cantante ha incontrato la mamma, che si è mostrata emozionata e felice, ringraziandolo per averle dimostrato che non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni: "Sei l'esempio che ai sogni bisogna crederci con dedizione, impegno e costanza. In questo sei stato un esempio per me, perché mi hai insegnato che ai sogni bisogna crederci sempre".

Prima di salutare la mamma, Deddy ha voluto farle ascoltare un suo nuovo inedito "Buonanotte", composto al piano all'interno della casetta di Amici. Anche Giulia ha incontrato sua madre, che si era spacciata in palestra per un'addetta alle pulizie. "Allora sei contenta? Sei in finale! Brava. Siamo tutti contenti e fieri di te, sei stata una bomba. Non devi essere nervosa. La finale goditela, divertiti e non ti fare venire un attacco d’ansia" ha dichiarato la mamma della ballerina.

Leggi anche Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati? Parla l'ex allieva di Amici

"Non voglio uscire" ha confessato Giulia "A me qui non manca niente tranne la famiglia. Ho l’amore, ho la passione, ho Maria. Mi sono affezionata a tutti. Non dormirò più con Sangio. Ce lo portiamo? Vediamo che succede. Non voglio tornare a stare come prima". "Non sarà più come prima" ha affermato la mamma della finalista cercandola di rassicurare.

Scopri le ultime news su Amici.