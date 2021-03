Amici 20: Serena in lacrime per Rosa che sbotta furiosa: "Tutti parac**i finti, falsi", caos in casetta (VIDEO)

Gossip TV

Volano insulti e offese tra i ragazzi di Amici dopo il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano.

Scintille nella scuola di Amici tra Rosa Di Grazia e Serena Marchese. Il motivo? Un nuovo guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano alla ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa che ha letteralemente acceso gli animi nella Casetta.

Rosa Di Grazia contro tutti, lite furibonda ad Amici

A pochi giorni dalla seconda puntata del Serale di Amici, nella Casetta è scoppiata un'accesa lite tra i ragazzi della scuola. Tutto è nato quando Rosa è venuta a conoscenza del nuovo guanto di sfida lanciatole dalla maestra Celentano. Una rivelazion che ha fatto letteralmente infuriare la ballerina, ormai stanca di essere messa continuamente alla prova dall'insegnante.

L'atteggiamento di Rosa, però, non è per niente piaciuto a Leonardo Lamacchia che, di fronte alle lacrime di Serena, ha sbottato: "Devi sempre sminuire il fatto che lei abbia delle doti. E’ la Celentano che ti porta i quadri, lei che colpa ha?". "Ma ci siamo dimenticati come si è presentata Serena? io, poi, non la sto attaccando" ha prontamente replicato Rosa. Il pensiero di Leonardo è stato condiviso anche dagli altri compagni di classe, che hanno cercato di far capire alla ballerina la reazione di Serena.

"Io non ho bisogno di sottolineare le differenze. Io non lavoro coì perchè sono una ragazza super sensibile" ha dichiarato Serena provocando la reazione furiosa di Rosa: "Sai cos’è? E’ più facile vedere una ragazza che piange. Ma secondo voi io sto bene dopo cinque mesi che mi sento dire che non diventerò mai una ballerina? Mi avete rotto tutti il ca**o". La ballerina ha lasciato la sala delusa e amareggiata continuando ad attaccare i suoi compagni: "Ma quanto siete falsi? Siete tutti paracu*i e finti. Va avanti il vittimismo. Vi farei passare un minimo di quello che ho passato io.Tutti avvocati difensori. Siete bravi a fare le vittime".

