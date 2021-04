Amici 20: "Serena ha una tecnica e classe superiore. Martina? Errori ritmici", le parole di un volto noto della tv

Gossip TV

Carolyn Smith commenta il guanto di sfida tra Martina e Serena ad Amici.

Il guanto di sfida tra Martina Miliddi e Serena Marchese, che abbiamo visto durante la quarta puntata del Serale di Amici, ha sollevato numerose polemiche. Una prova commentata sui social anche da Carolyn Smith che, dopo aver precisato di non voler offendere nessuno, ha evidenziato le pecche tecniche dell'allieva di Lorella Cuccarini.

Carolyn Smith commenta l'esibizione di Martina e Serena ad Amici

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini si sono rese protagoniste di nuovo scontro al Serale di Amici. Il motivo? Il guanto di sfida lanciato dall'insegnante di danza classica tra Martina e Serena. Ad avere la meglio è stata la ballerina di latino. Una vittoria che è stata duramente commentata sui social dai telespettatori del talent show di Canale 5.

La vittoria di Martina non è piaciuta neanche a Carolyn Smith, insegnante di ballo e giudice di Ballando con le Stelle: "Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessun motivo, ma una che ha studiato latino per tanti anni e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori ritmici e fuori tempo che anche un inesperto poteva vedere!".

Leggi anche Martina Miliddi difesa da un ex discusso allievo di Amici

La Smith ha continuato facendo un confronto tra l'esibizione di Martina e quella di Serena: "...vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a quelli Serena, che non ha mai fatto latini ma ha una tecnica nettamente superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo, alcune volte non ha rispettato i tempi, ma è comprensibile e perdonabile".

Scopri le ultime news su Amici.