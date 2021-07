Amici 20, Sangiovanni sul futuro con Giulia Stabile: "Sentirla non mi basta più"

Gossip TV

Sangiovanni pronto alla convivenza con Giulia dopo Amici?

Sangiovanni e Giulia Stabile sono la giovane coppia del momento. Nonostante l'enorme successo che li ha travolti una volta usciti dalla scuola di Amici e i mille impegni lavorativi, i due talenti del programma di Maria De Filippi cercano in tutti i modi di ritagliarsi qualche spazio in più per stare insieme.

Convivenza in arrivo per Sangiovanni e Giulia Stabile? Parla il cantante di Amici

Intervistato da Big, Sangiovanni ha parlato della sua bellissima storia d'amore con Giulia. Un sentimento puro e semplice nato nella scuola di Amici: "Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio piú [...] Stare cosí tanto tempo con una persona ti lega. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta più".

Nelle ultime settimane si era vociferato anche di una convivenza per i due ex allievi della ventesima edizione di Amici. A cercare di chiarire la situazione ci ha pensato proprio il cantante di Malibù: "Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello é troppo presto".

Sangiovanni ha poi parlato dell’enorme successo che lo ha travolto dopo Amici affermando: "Mi fa piacere ed é sicuramente una novitá per me, dopo tutti quei mesi di isolamento". A proposito dei suoi look, spesso criticati sui social, ha ammesso: "La moda é un’altra forma di espressione potentissima come la musica e mi piacciono i look forti, espressivi".

