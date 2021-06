Amici 20, Sangiovanni su Giulia Stabile: "Lei mi aiuta tantissimo, a volte la guardo e le dico..."

Gossip TV

Sangiovanni si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni nel suo momento d'oro.

La relazione nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giovane cantante di Malibù ha parlato dei sentimenti che prova per la ballerina e svelato un retroscena sul loro rapporto.

Le dolci parole di Sangiovanni su Giulia Stabile

Giulia e Sangiovanni sono la coppia del momento. Da quando sono usciti da Amici, i due allievi della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi hanno ottenuto un successo enorme: lui è in cima alle classifiche musicali da ormai diverse settimane con la sua hit Malibù mentre lei è entrata nella grande famiglia della Fascino.

"Grazie ad Amici ho trovato il mio posto nel mondo" ha rivelato Sangiovanni parlando della sua partecipazione ad Amici che gli ha cambiato completamente la vita "Mi ha permesso di urlare [...] Sono entrato nel talent in una situazione in cui non stavo affatto bene e in quella dimensione magica in tv, grazie a Maria De Filippi, ho trovato me stesso".

Ad Amici, però, il cantante ha anche trovato l'amore. A proposito della sua storia con la ballerina Giulia, Sangiovanni ha confessato: "Giulia mi aiuta tantissimo. A volte la guardo e le dico: 'Ma come fai a vedere il mondo così?'. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato".

