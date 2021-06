Amici 20, Sangiovanni sorprende Giulia Stabile che rivela: "Lui mi ha aiutata a crescere"

Gossip TV

Giulia riceve una dolce sopresa da parte del suo amato Sangiovanni a Domenica In.

Giulia Stabile, la ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici, ha festeggiato il suo compleanno a Domenica In insieme a Mara Venier. E tra le sorprese non poteva mancare quella del suo amato Sangiovanni.

Ieri, domenica 20 giugno 2021, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Tra gli ospiti anche la ballerina Giulia che è tornata a parlare di alcuni momenti difficili della sua vita: "Sono una persona tanto sensibile, quando veniva criticato il mio aspetto fisico, i miei sogni, perché per loro non sarei mai arrivata da nessuna parte…tante cose mi davano fastidio, non capisco il senso di dover criticare una persona. Alla fine siamo tutti diversi. Posso non apprezzare una persona ma non ci guadagno nulla a dirle le cose che non mi piacciono".

Solo grazie a Sangiovanni, il cantante conosciuto nella scuola di Amici, è riuscita ad accettarsi: "Mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Sangiovanni mi ha aiutato tantissimo a crescere, mi ha consigliato di guardarmi allo specchio e riuscire ad accettarmi. Tutti quanti possiamo essere apprezzati da qualcuno. Tutti abbiamo qualcosa di speciale. L'importante è riuscire ad accettarsi. Spero di poter fare la differenza e dimostrare che sono stata apprezzata pur non avendo i classici canoni estetici".

Proprio in occasione del suo compleanno, Giulia ha ricevuto una sorpresa da parte del suo amato Sangiovanni. Il giovane cantante le ha mandato un dolce videomessaggio e le ha fatto gli auguri per i 19 anni appena compiuti: "Ciao Giulietta, mi sono nascosto nella tua cameretta per farti gli auguri di buon compleanno anche qui. Ti mando un bacione grandissimo. E mando un bacio anche a Mara. Spero avremo la possibilità di conoscerci presto". "Ecco cosa faceva chiuso in cameretta, non capivo. È un monello" ha prontamente replicato la ballerina.

