Amici 20, Sangiovanni scrive a Giulia Stabile dopo la finale: "Sono fiero di te"

Sangiovanni torna sui social dopo la finale di Amici 20.

Giulia Stabile è la vincitrice assoluta di Amici 20. Secondo posto per il cantante Sangiovanni che, subito dopo la finale del talent show di Maria De Filippi, è tornato sui social per ringraziare tutti per il sostegno ricevuto e fare una dolce dedica alla sua amata ballerina.

La dedica social di Sangiovanni a Giulia dopo Amici

Sabato 15 maggio 2021 su Canale 5 è andata in onda la finale della ventesima edizione di Amici. Una serata ricca di emozioni e colpi di scena che ha visto trionfare per la prima volta una ballerina. Giulia, infatti, è stata la prima ballerina a vincere il talent show della De Filippi. A commentare il trionfo della ragazza ci ha pensato Sangiovanni.

A poche ore dalla finale di Amici, Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, è tornato sui social per ringraziare tutti i suoi numerosissimi fan per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi nella scuola: "Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere, essere accettato per ciò che sono. Cantare su un palco [...] Grazie per il Premio Tim della Critica, Premio delle Radio per “malibu”, Premio SIAE. E ora? Già sapete: LESSGOOO! SEMPRE".

Non poteva mancare un messaggio alla sua amata Giulia: "Fiero di te, che mesi emozionanti e intensi. GRAZIE DI CUORE!". I due amatissimi e apprezzatissimi protagonisti di Amici, oltre alla vittoria e ai vari premi, hanno portato a casa la cosa più importante, ovvero il grande amore che provano l'uno per l'altra!

