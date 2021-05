Amici 20, Sangiovanni rivela: "Giulia non voleva si sapesse"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Sangiovanni sulla sua relazione con Giulia.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. Intervistato a Radio Deejay da Wad, il giovane cantante finalista del talent show ha svelato un retroscena sulla sua amata ballerina.

Sangiovanni parla della storia d'amore nata ad Amici con Giulia Stabile

La storia tra Sangiovanni e Giulia ha appassionato milioni di telespettatori, che anche oggi continuano a seguire costantemente sui social la neo coppia di Amici. Per chi non lo sapesse, è stata la ballerina e allieva di Veronica Peparini a dichiararsi per prima al giovane cantante con una dolcissima lettera.

"Mi ha scritto tantissime lettere d’amore" ha confessato Sangiovanni a Radio Deejay "Lì ad Amici avevamo sempre i microfoni e le telecamere e tutto quello che dicevamo veniva ripreso e lei non voleva. Quindi per evitare che tutti ascoltassero scriveva quelle lettere d’amore in cui un po’ si dichiarava, un po’ mi diceva quello che le facevo provare e non voleva si sapesse".

Il finalista della ventesima edizione di Amici, che è già in cima alle classifiche con il suo disco, ha poi rivelato: "A me non piace chiedere a qualcuno di stare con me. Penso che si debba decidere insieme. È successo e non l’aveva deciso nessuno dei due. Ci siamo sentiti talmente affini da pensare automaticamente di stare insieme".

