Amici 20: Sangiovanni lancia una frecciata ironica ad Aka7even (VIDEO)

Sangiovanni ironizza sul testo di Loca di Aka7even: "La spiaggia di Pamplona non esiste".

Sangiovanni continua a stare in cima alle classifiche musicali con la sua Malibù. In un'intervista rilasciata ad Amazon Music, il giovane cantante ha risposto ad alcune domande sulle hit estive per il Summer Hit Quiz e in questa occasione ha preso in giro ironicamente Aka7even. Ecco perchè.

Sangiovanni ironizza su Loca di Aka7even

Da quando sono usciti dalla scuola di Amici, Sangiovanni e Aka7even sono stati letteralmente travolti da un'ondata di affetto e successo. Tra i due giovani cantanti della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi è nata una bella amicizia e, anche se a causa dei mille impegni di entrambi non riescono a vedersi, continuano a volersi bene, a sostenersi e prendersi un po’ in giro.

Ed è quello che è successo nelle ultime ore con Sangiovanni. Il cantante di Malibù, fidanzato con la ballerina Giulia Stabile, ha risposto ad alcune domande sulle hit estive e tra queste gli è stato chiesto quale cantante citasse nella sua canzone la "spiaggia di Pamplona". "Aka7even, direttamente dalla spiaggia di Pamplona che non esiste" ha risposto l'ex allievo di Amici ironizzando su un pezzo del testo del brano Loca. Per chi non lo sapesse, infatti, la cittadina spagnola non affaccia sul mare.

A proposito del rapporto nato tra i ragazzi nella scuola di Amici, Tancredi ci ha tenuto a chiarire: "...tra di noi é tutto a posto, anche dopo Amici…con i ragazzi si é instaurata una bella chimica".

